«Локомотив» — «Динамо»: где смотреть онлайн, по какому каналу покажут, прямой эфир

На стадионе «РЖД Арена» пройдёт московское дерби «Локомотив» — «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
Смотреть встречу в прямом эфире можно на телеканале «Матч!».
Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу железнодорожников в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.70. Победа бело-голубых оценена экспертами в 2.65. Ставки на ничью принимаются за 3.60.
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Локомотив» — «Динамо» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.
Экспресс с коэффициентом 16.90.
Прогноз на матч «Локомотив» — «Динамо» с коэффициентом 5.10.
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Прогноз на матч «Оренбург» — ЦСКА с коэффициентом 3.10.
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