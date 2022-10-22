«Локомотив» — «Динамо»: где смотреть онлайн, по какому каналу покажут, прямой эфир

На стадионе «РЖД Арена» пройдёт московское дерби «Локомотив» — «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Смотреть встречу в прямом эфире можно на телеканале «Матч!».

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу железнодорожников в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.70. Победа бело-голубых оценена экспертами в 2.65. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Локомотив» — «Динамо» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Экспресс с коэффициентом 16.90.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Динамо» с коэффициентом 5.10.

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Прогноз на матч «Оренбург» — ЦСКА с коэффициентом 3.10.

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