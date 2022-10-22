Махачев — Оливейра: прогноз Ивана Штыркова на бой UFC 280 с коэффициентом 2.45

Известный российский боец смешанного стиля Иван Штырков сделал прогноз на бой UFC 280 Ислам Махачев – Чарльз Оливейра.
Ставка: Махачев победит сабмишеном за 2.45.
«У Оливейры бэкграунд просматривается более серьёзный. Значимых скальпов у него больше. Но если брать стилистически и по уровню борьбы, на чём я хочу сделать акцент, то у бразильца не было таких доминирующих бойцов в оппозиции, как Махачев.
Не говорю, что предыдущие соперники не умели бороться, но они не доминировали в этом аспекте. Они были хорошо обученными бойцами, которые знали, как защищаться или сделать что-то ещё, но борьба борьбе рознь.
Можно использовать конкретные навыки против одного или иного соперника, а можно быть, образно говоря, Хабибом. То есть когда тебя все боятся в одном аспекте и, как следствие, у тебя начинает получаться много других моментов. В силу того, что Махачев не настолько распиарен и знаменит, как Хабиб, его борьбу недооценивают.
Возвращаясь к Оливейре, он не сталкивался с такими бойцами, которые понимают, что такое борьба, знают, как защититься, и включают её не только для того, чтобы увести бой в другое русло. Иное дело, когда ты встречаешься с аллигатором, который хочет тебя борьбой сожрать. Зная дисциплину команды Нурмагомедова, проблем у них не будет.
Оливейра не встречался с такими противниками. Все его последние поединки были против рядовых ударников, причём разовых: попадают – да, не попадают – нет. Кого-то и вовсе хватает только на раунд. Это были ребята с громкими именами, показывавшие зрелищные бои.
Махачев придёт не за зрелищем, он придёт за титулом. Он будет делать всё чётко и планомерно. Уверен, что всё проработано, потому что в его команде есть человек, прошедший по чемпионскому пути.
Это будет досрочная победа. Махачев задушит Оливейру. К третьему раунду всё закончится».
Экспресс с коэффициентом 16.90.
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- 22 октября 2022
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