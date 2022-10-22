Аналитики назвали шансы Петра Яна отправить американца Шона О'Мэлли в нокаут

22 октября в Абу-Даби состоится бой бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна, представляющего Россию, с американцем Шоном О’Мэлли. В октагон соперники выйдут не раньше 21:30 мск.
Посмотреть бой UFC 280 Пётр Ян — Шон О'Мэлли можно на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». Также все бои карда UFC 280 будут доступны через приложение UFC Fight Pass.
Аналитики выбрали фаворита – это Пётр Ян. Поставить на победу бывшего чемпиона UFC можно с коэффициентом 1.24, что приблизительно равно 80% вероятности. Успех американского спортсмена Шона О’Мэлли эксперты оценили в 4.12 — это примерно 24% вероятности. Если судьи примут решение о ничейном исходе, то сыграет коэффициент 50.00.
Эксперты склоняются к тому, что поединок продлится всю дистанцию. Поставить на досрочную победу можно с коэффициентом 2.20. Сделать ставку на то, что её не будет, букмекерские конторы предлагают за 1.67.
Также аналитики оценили вероятность Петра Яна отправить в нокаут Шона О'Мэлли коэффициентом 3.15.
Экспресс с коэффициентом 16.90.
Конор Макгрегор дал прогноз на бой Махачев — Оливейра.
Махачев объяснил, почему уверен в досрочной победе над Оливейрой.
Оливейра обвинил Махачева в неуважении.
Махачев: завтра у нас будет чемпионский пояс.
Тухугов провалил взвешивание перед боем с Алмейдой на UFC 280.
Соннен назвал ошибку Нурмагомедова в подготовке Махачева к бою с Оливейрой.
- 22 октября 2022
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:40
-
17:20
-
17:00
-
16:40
-
16:20
-
16:00
-
15:40
-
15:30
-
15:20
-
15:00
-
14:40
-
14:20
-
14:00
-
13:40
-
13:30
-
13:20
-
13:00
-
12:49
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:40