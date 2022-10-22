Аналитики назвали шансы Петра Яна отправить американца Шона О'Мэлли в нокаут

22 октября в Абу-Даби состоится бой бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна, представляющего Россию, с американцем Шоном О’Мэлли. В октагон соперники выйдут не раньше 21:30 мск.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Посмотреть бой UFC 280 Пётр Ян — Шон О'Мэлли можно на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». Также все бои карда UFC 280 будут доступны через приложение UFC Fight Pass.

Аналитики выбрали фаворита – это Пётр Ян. Поставить на победу бывшего чемпиона UFC можно с коэффициентом 1.24, что приблизительно равно 80% вероятности. Успех американского спортсмена Шона О’Мэлли эксперты оценили в 4.12 — это примерно 24% вероятности. Если судьи примут решение о ничейном исходе, то сыграет коэффициент 50.00.

Эксперты склоняются к тому, что поединок продлится всю дистанцию. Поставить на досрочную победу можно с коэффициентом 2.20. Сделать ставку на то, что её не будет, букмекерские конторы предлагают за 1.67.

Также аналитики оценили вероятность Петра Яна отправить в нокаут Шона О'Мэлли коэффициентом 3.15.

Экспресс с коэффициентом 16.90.

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