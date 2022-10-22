«Реал» — «Севилья»: ставка Егора Титова на матч Примеры

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Примеры «Реал» — «Севилья».

Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 1.93.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Реал» продолжает лидировать в испанском чемпионате, показывая качественный футбол. Теперь есть отрыв от «Барселоны», и можно чувствовать себя ещё более спокойно. «Севилья» все последние годы была в четвёрке лучших в Испании, но этот сезон совсем не получается, уже и главного тренера уволили.

Пришёл Сампаоли, и я пока не могу сказать, что стало однозначно лучше. Какая-то энергетика в матчах есть, но игры не вижу. Удалось в мид-уик не проиграть «Валенсии», но потеряли защитника Саласа из-за удаления. И в целом соперник был интереснее.

А здесь «Севилье» будет противостоять «Реал», матч к тому же на «Сантьяго Бернабеу». Не понимаю, как эта «Севилья» будет останавливать такой прекрасный и мощный «Реал», у которого шикарная обойма, постоянно забивают люди, выходящие на замену. Думаю, рано севильцам конкурировать с Мадридом.

Ставлю на победу хозяев с форой (-1.5). Бензема неудержим, хороши Винисиус и Вальверде, опытный центр поля не сдаёт позиции. Великолепная команда и форма отличная, что мы увидели в матче с «Барселоной».

Экспресс с коэффициентом 16.90.

Прогноз на матч «Спартак» — «Химки» с коэффициентом 4.30.

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