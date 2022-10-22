Махачев — Оливейра: прогноз Вячеслава Василевского на бой UFC 280 с коэффициентом 5.60

Именитый российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский сделал прогноз на бой Ислама Махачева и Чарльза Оливейры.
Ставка: победа Махачева единогласным решением судей за 5.60.
10 лучших прогнозов на сегодня.
«Несмотря на победную серию Оливейры и то, что он выступает в качестве чемпиона без титула, у него есть определённые пробелы в технике. Он очень опрометчиво идёт вперёд, пропускает много ударов. У меня нет никакого объяснения этим действиям. Наглядный пример — его последний бой с Джастином Гэтжи.
У бразильца есть припрятанные в рукаве козыри в виде ударной техники или удушающих приёмов. Он сильно бьёт и неплохо двигается. Но неосторожность Чарльза может сыграть с ним злую шутку в бою с Махачевым.
Большой плюс Ислама в том, что он работает аккуратно, рационально и не получает большой урон. В этом поединке Махачев не будет форсировать события. На кону стоит титул. Плюс Оливейра сам пытается зарубиться, поэтому Ислам осторожно будет забирать раунд за раундом.
У него есть преимущество в ударной технике, есть подавляющее преимущество в борьбе, в стойке и в тейкдаунах. У Ислама хорошая база боевого самбо. Возможно, Оливейра лучше делает приёмы внизу, но физика и контроль на стороне Махачева. Он не будет рубиться: осторожная работа в стойке и перевод на землю с контролем. Соответственно, Ислам победит единогласным решением судей».
Экспресс с коэффициентом 16.90.
Конор Макгрегор дал прогноз на бой Махачев — Оливейра.
Иван Штырков сделал прогноз на бой Пётр Ян — Шон О’Мэлли.
Махачев объяснил, почему уверен в досрочной победе над Оливейрой.
Оливейра обвинил Махачева в неуважении.
Махачев: завтра у нас будет чемпионский пояс.
Соннен назвал ошибку Хабиба в подготовке Махачева к бою с Оливейрой.
- 22 октября 2022
-
21:00
-
20:40
-
20:36
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:40
-
17:20
-
17:00
-
16:40
-
16:20
-
16:00
-
15:40
-
15:30
-
15:20
-
15:00
-
14:40
-
14:20
-
14:00
-
13:40
-
13:30
-
13:20
-
13:00
-
12:49
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:40
-
10:20