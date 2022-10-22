Махачев — Оливейра: прогноз Вячеслава Василевского на бой UFC 280 с коэффициентом 5.60

Именитый российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский сделал прогноз на бой Ислама Махачева и Чарльза Оливейры.

Ставка: победа Махачева единогласным решением судей за 5.60.

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«Несмотря на победную серию Оливейры и то, что он выступает в качестве чемпиона без титула, у него есть определённые пробелы в технике. Он очень опрометчиво идёт вперёд, пропускает много ударов. У меня нет никакого объяснения этим действиям. Наглядный пример — его последний бой с Джастином Гэтжи.

У бразильца есть припрятанные в рукаве козыри в виде ударной техники или удушающих приёмов. Он сильно бьёт и неплохо двигается. Но неосторожность Чарльза может сыграть с ним злую шутку в бою с Махачевым.

Большой плюс Ислама в том, что он работает аккуратно, рационально и не получает большой урон. В этом поединке Махачев не будет форсировать события. На кону стоит титул. Плюс Оливейра сам пытается зарубиться, поэтому Ислам осторожно будет забирать раунд за раундом.

У него есть преимущество в ударной технике, есть подавляющее преимущество в борьбе, в стойке и в тейкдаунах. У Ислама хорошая база боевого самбо. Возможно, Оливейра лучше делает приёмы внизу, но физика и контроль на стороне Махачева. Он не будет рубиться: осторожная работа в стойке и перевод на землю с контролем. Соответственно, Ислам победит единогласным решением судей».

Экспресс с коэффициентом 16.90.

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