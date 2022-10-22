Авторы Betassist подготовили прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Лос-Анджелес», который состоится 23 октября.

Ставка: тотал меньше 6.5 гола за 1.70.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин блеснул в матче с «Ванкувером», набрав четыре (2+2) очка и став первой звездой дня в НХЛ. Но потом снова потух.

Экспресс с коэффициентом 8.00.

На выезде в соседнюю столицу Овечкин всего лишь дважды бросил по воротам «Оттавы», применил три силовых приёма и допустил одну потерю. За 20 минут на льду Овечкин заработал показатель полезности «-2», а «Кэпиталз» проиграли 2:5.



«Лос-Анджелес» сгорел 1:6 «Питтсбургу», и это стало первым поражением в затянувшейся гостевой серии по восточному побережью. Результаты матчей весьма показательны – «Миннесота» была побеждена с разницей всего в одну шайбу, а «Детройт» и «Нэшвилл» дожали после ничьей в основное время.



«Вашингтон» выиграл два из трёх домашних матчей. Евгений Кузнецов вернётся на лёд после дисквалификации, так что его свежие ноги и руки очень пригодятся. «Лос-Анджелесу» на «Кэпитал Уан-Арене» будет непросто. Поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 1.95.



Матчи «Вашингтона» и «Лос-Анджелеса» редко изобилуют большим количеством голов. Только в четырёх из 19 последних личных встреч команды забрасывали более шести шайб в основное время. Не много шайб будет и сейчас.

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