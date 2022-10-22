Где покажут бой Ислам Махачев — Чарльз Оливейра, прямая трансляция UFC 280

22 октября в Абу-Даби состоится бой за вакантный чемпионский титул в лёгком весе между россиянином Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой из Бразилии.
Экспресс с коэффициентом 10.50.
Бой Махачев — Оливейра на UFC 280 начнётся не ранее 22:20 мск. Скорее всего, спортсмены выйдут в октагон примерно в 23:10 мск.
Посмотреть бой UFC 280 Ислам Махачев — Чарльз Оливейра можно на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». Также все бои карда UFC 280 доступны через приложение UFC Fight Pass.
Аналитики выбрали фаворита – это Ислам Махачев. Поставить на победу россиянина можно с коэффициентом 1.55, что приблизительно равно 60% вероятности. Успех бразильца Оливейры эксперты оценили в 2.55 — это примерно 39% вероятности. Если судьи примут решение о ничейном исходе, сыграет коэффициент 70.00 (1%).
Также можно сделать ставку на тотал больше 2.5 раунда за 1.90. С таким же коэффициентом можно поставить на то, что бой не доберётся до этой отметки.
Конор Макгрегор дал прогноз на бой Махачев — Оливейра.
Иван Штырков сделал ставку на бой Пётр Ян — Шон О’Мэлли.
Махачев объяснил, почему уверен в досрочной победе над Оливейрой.
Оливейра обвинил Махачева в неуважении.
Никита Крылов победил Оздемира на UFC 280.
Соннен назвал ошибку Хабиба в подготовке Махачева к бою с Оливейрой.
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