«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: результат матча КХЛ, как сыграли, какой счёт

В Казани завершился матч в рамках регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» на своём льду в «зелёном дерби» принимал уфимский «Салават Юлаев».

Победу со счётом 3:2 (2:0, 1:1, 0:1) одержали уфимцы.

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На 12-й минуте первого периода счёт в матче открыл нападающий уфимцев Степан Санников с передачи Владислава Картаева. За минуту до конца первого периода счёт удвоил Александр Хмелевски с передачи Николая Кулёмина.

На седьмой минуте второго периода сократил отставание в счёте форвард хозяев Илья Сафонов с передачи Вячеслава Войнова. На 13-й минуте второго периода счёт 3:1 сделал Шакир Мухамадуллин с передач Александра Хмелевски и Райана Мёрфи.

На третьей минуте третьего периода вторую шайбу хозяев забросил Вадим Шипачёв с передач Дмитрия Кагарлицкого и Станислава Галиева.

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