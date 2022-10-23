«Локомотив» — «Динамо»: результат матча, как сыграли, какой счёт, сколько забил Смолов

22 октября в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Локомотив» встретился с «Динамо». Игра проходила на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве и завершилась победой бело-голубых со счётом 3:1.
Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи.
Счёт в матче был открыт уже на 27-й секунде – автором взятия ворот стал нападающий «Локомотива» Франсуа Камано (1:0). Однако быстрый гол не деморализовал «Динамо» — бело голубые сумели переломить ход встречи.
Первый гол гостей забил Фёдор Смолов (1:1) – этот мяч стал для него юбилейным, 100-м в чемпионате России. Второй гол «Динамо» забил Арсен Захарян, который поразил ворота соперника прямым ударом со штрафного.
Голкипера «Локомотива» Маринато Гильерме дезориентировал рикошет мяча от футболиста в стенке (1:2). Точку в матче поставил Даниил Фомин, реализовавший пенальти на 90+3 минуте.
«Динамо» набрало 23 очка в 14 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (12) — в зоне стыковых матчей, на 14-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (33).
Экспресс с коэффициентом 6.75.
Прогноз на матч «Спартак» — «Химки» с коэффициентом 4.30.
Прогноз на матч «Оренбург» — ЦСКА с коэффициентом 3.10.
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