«Челси» — «МЮ»: результат матча АПЛ, как сыграли, какой счёт, кто забил

22 октября состоялся центральный матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Челси» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

Стартовый свисток главного арбитра матча Стюарта Атвелла прозвучал в 19:30 мск.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Несмотря на гостевой статус, футболисты «Манчестер Юнайтед» взяли инициативу в свои руки, в связи с чем проводили опасные атаки на ворота синих. «Челси» настолько сильно прижался к своим воротам, что первый акцентированный удар в створ случился лишь к концу первой половины встречи, когда Пьер-Эмерик Обамеянг пробил мимо.

На 70-й минуте защитник «красных дьяволов» Рафаэль Варан покинул поле из-за полученной травмы, вместо него вышел Виктор Линделёф.

После этой встречи положения команд в турнирной таблице не изменилось. «Челси» остался на четвёртой строчке, набрав 21 очко, а «Манчестер Юнайтед» на пятой, у команды 20 очков.

Экспресс с коэффициентом 6.75.

Прогноз на матч «Спартак» — «Химки» с коэффициентом 4.30.

Прогноз на матч «Оренбург» — ЦСКА с коэффициентом 3.10.

Венгерский журналист: интересно возродить дуэт Черчесова и Дзюбы.

Кураньи: Кокорин — лучший игрок кипрского чемпионата.