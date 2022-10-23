Ислам Махачев — Чарльза Оливейр: результат боя UFC 280, кто выиграл, кто стал чемпионом

Завершилось главное событие турнира UFC 280, который состоялся 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Боец лёгкого веса (до 70 кг) 30-летний россиянин Ислам Махачев (22-1) сразился за вакантный титул с 33-летним бразильцем Чарльзом Оливейрой (33-8).

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Бойцы со старта вкатились в бой. Уже спустя полминуты у Махачева получилось повалить Оливейру и захватить контроль. Чарльз смог подняться, однако вскоре вновь оказался на полу и вновь после клинча. Махачев попытался навязать ему граунд-энд-паунд, но бразилец обошёлся практически без пропущенных ударов.

Во втором раунде Махачев после неудачной попытки повалить Оливейру перевёл схватку в стойку, где смог потрясти бразильца и выйти на удушающий приём.

Результат боя: победа Ислама Махачева удушающим приёмом во втором раунде.

Экспресс с коэффициентом 6.75.

Крылов решением судей победил Оздемира на UFC 280.

Махачев победил Оливейру и завоевал чемпионский пояс в UFC.

Стерлинг досрочно победил Диллашоу и защитил титул в легчайшем весе.

Ян сенсационно уступил О’Мэлли раздельным решением судей.