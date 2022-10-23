«Оренбург» — ЦСКА: прогноз Александра Бубнова на матч с коэффициентом 7.20
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Известный в прошлом футболист Александр Бубнов дал прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — ЦСКА.
Ставка: ничья со счётом 1:1 за 7.20
10 лучших прогнозов на сегодня.
«После разгрома от «Зенита» Марцел Личка нашёл баланс в игре своей команды. «Оренбург» агрессивен, быстр, нацелен на обострение. При этом, игра в обороне стала более надёжной.
ЦСКА ждёт тяжёлый матч, тем более под сомнением участие в игре Виллиана Роши и Хорхе Карраскаля.
А вот дисквалификация Владимира Федотова вряд ли как-то помешает армейцам — при нынешних системах связи это не проблема».
Экспресс с коэффициентом 6.36.
Мостовой: «Спартак» выиграет даже без Абаскаля.
Прогноз на матч «Спартак» — «Химки» с коэффициентом 4.30.
Иньеста назвал Месси лучшим игроком, которого он видел.
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