«Ахмат» — «Торпедо»: прогноз Александра Бубнова на матч с коэффициентом 6.80
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Известный в прошлом футболист Александр Бубнов дал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Торпедо».
Ставка: победа «Ахмата» со счётом 1:0 за 6.80.
«Разумеется, Андрей Талалаев отлично знает «Ахмат». Он сам собирал эту команду, ставил ей игру.
Во многом Сергей Ташуев сейчас идёт на его багаже. С другой стороны, в «Торпедо» всё пока только строится — и в Грозном москвичам будет крайне непросто добыть очки.
Поэтому склоняюсь к победе «Ахмата», но к минимальной со счётом 1:0 за коэффициент 6.80».
Экспресс с коэффициентом 6.36.
Прогноз на матч «Ахмат» — «Торпедо» с коэффициентом 2.75.
Тикнизян вступил в перепалку с фанатом «Локомотива».
Прогноз на матч «Спартак» — «Химки» с коэффициентом 4.30.
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