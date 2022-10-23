«Ахмат» — «Торпедо»: прогноз Александра Бубнова на матч с коэффициентом 6.80

Известный в прошлом футболист Александр Бубнов дал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Торпедо».

Ставка: победа «Ахмата» со счётом 1:0 за 6.80.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

«Разумеется, Андрей Талалаев отлично знает «Ахмат». Он сам собирал эту команду, ставил ей игру.

Во многом Сергей Ташуев сейчас идёт на его багаже. С другой стороны, в «Торпедо» всё пока только строится — и в Грозном москвичам будет крайне непросто добыть очки.

Поэтому склоняюсь к победе «Ахмата», но к минимальной со счётом 1:0 за коэффициент 6.80».

Экспресс с коэффициентом 6.36.

Прогноз на матч «Ахмат» — «Торпедо» с коэффициентом 2.75.

Тикнизян вступил в перепалку с фанатом «Локомотива».

Прогноз на матч «Спартак» — «Химки» с коэффициентом 4.30.

Тен Хаг: ничья с «Челси» — справедливый результат.