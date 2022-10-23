«Амур» — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Амур» — «Спартак».

Ставка: победа «Амура» в матче за 2.11.

«Тяжело для красно-белых идет дальневосточный выезд, но при этом пока максимально результативно. Из Владивостока «Спартак» уже везёт два очка, программа-минимум, по сути, выполнена, но было бы неплохо ещё снять двухочковый скальп с «Амура». А вот с этим могут быть проблемы.

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Самая главная проблема заключается в том, что дальневосточный выезд у «Спартака» начался с полного погружения. Никаких тебе ступенек в Новосибирске или Астане, сразу Владивосток и сразу семь часов разницы.

В этом случае, как я уже неоднократно объяснял, базируясь, прежде всего, на собственном опыте, самым лёгким, вне зависимости от соперника, оказывается первый матч. И красно-белые его в итоге вытащили. Каждый следующий, включая ступеньку обратного пути в Новосибирске, будет тяжелее предыдущей. А «Амур» к тому же в данный момент ничуть не слабее «Адмирала», хоть и выиграл всего два раза в десяти последних матчах.

Сложность для москвичей предстоящего матча подтверждает и статистика личных встреч. Потому что в десяти последних междусобойчиках, сыгранных в Хабаровске в рамках регулярных чемпионатов КХЛ, «Спартак» выиграл только два раза, а восемь раз победил «Амур», в том числе и в шести последних матчах.

Поэтому мой прогноз будет таким: хабаровчане не мытьём так катаньем вытащат, выскребут и выжмут из «Спартака» два очка. Был бы я посмелее и понаглее, то сказал бы, что сделают это в основное время. Но поскольку я робкий «ботан», то делать столь громких заявлений не стану, остановлюсь на том, на чем остановился».

Экспресс с коэффициентом 6.36.

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