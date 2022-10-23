«Спартак» — «Химки»: ставка Александра Бубнова на матч с коэффициентом 6.70

Известный в прошлом футболист Александр Бубнов дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Химки».

Ставка: победа «Спартака» со счётом 2:0 за 6.70.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

«Спартак Гогниев продолжает ротировать состав «Химок» и искать оптимальные варианты. Однако пока ничего не получается, да и атмосфера в клубе оставляет желать лучшего.

«Спартак» должен на классе брать своё. Даже отсутствие Квинси Промеса из-за перебора жёлтых карточек не помешает.

Матч получится интересным, но вряд ли у химчан будет хотя бы один шанс догнать «Спартак», поэтому ставлю на сухую победу со счётом 2:0 за 6.70».

Экспресс с коэффициентом 6.36.

Где покажут матч «Спартак» — «Химки».

Прогноз на матч «Оренбург» — ЦСКА с коэффициентом 3.10.

Мостовой: «Спартак» выиграет даже без Абаскаля.

Прогноз на матч «Рома» — «Наполи» с коэффициентом 2.50.