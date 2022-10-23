Пётр Ян — Шон О’Мэлли: результат боя UFC 280, кто выиграл, как закончился поединок

Завершился поединок главного карда турнира UFC 280, который проходил в Абу-Даби (ОАЭ). Экс-чемпион в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян (16-3) встретился с американцем Шоном О’Мэлли (15-1).

Бойцы начали поединок с пристрелки. Ян, как и ожидалось, занял центр клетки, О’Мэлли же сделал ставку на передвижение и работу ногами с дистанции. В середине раунда Ян попытался зажать соперника у сетки, но безрезультатно, однако под занавес трёхминутки смог провести тейкдаун.

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В начале второго раунда О’Мэлли тяжело попал по Яну справа, однако затем пропустил сам и после перевода россиянина оказался на полу. Остаток раунда прошёл под диктовку Яна, навязывавшего размены в стойке и борьбу.

В третьем раунде бойцы сбавили обороты и перешли к позиционной борьбе. В середине О’Мэлли после затяжной атаки посёк Яна, однако затем вновь оказался на полу. Концовку боя спортсмены провели в агрессивных разменах.

Бой Яна и О'Мэлли продлился все три раунда, по итогам которых судьи раздельным решением отдали победу американскому спортсмену.

Ян превзошёл соперника по количеству выброшенных ударов, был точнее, чаще попадал акцентированно, чаще переводил соперника в борьбу, однако этого, по мнению судей, всё равно не хватило для победы – О’Мэлли победил раздельным решением (29-28, 29-28 и 28-29).

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