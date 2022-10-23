«Оренбург» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — ЦСКА.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.68.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

«ЦСКА не выигрывает уже три встречи подряд. Было поражение от «Торпедо» в Кубке России, а также две ничьи в дерби РПЛ — с «Динамо» и «Спартаком». Вроде как ЦСКА неплохо смотрится, я даже говорил, что фундаментально и системно. Но дисквалификация Федотова, его внутренний конфликт с Карраскалем — это всё не может не отображаться на настроении команды.

Плюс, ЦСКА не побеждает, а теперь ещё отправляется на искусственное поле к «Оренбургу», который сейчас в хорошем состоянии, даже, несмотря на поражение в чемпионате от «Динамо» (2:3). При этом четыре мяча забили «Ахмату» в Кубке России, пусть грозненцы и играли не основным составом.

В общем, жду результативную игру. Чалов в огне, много забивает. Думаю, Карраскаль будет прощен и в Оренбурге сыграет. На голы можно сыграть, но есть 0 в графе «ничьи» у «Оренбурга». Это единственная команда в чемпионате, ни разу не сыгравшая вничью за 13 туров.

Можно рассмотреть ничью в первом тайме за 2.36. Ничья по матчу – 3.95. Смело, по-хулигански, но просто рассмотреть. Я бы, конечно, в первую очередь прогнозировал «верх». Но где-то когда-то «Оренбург» с кем-то сыграет вничью. Был близок к ничьей в матче с «Динамо».

Почему бы не попробовать с другой московской командой быть близко к ничьей или сыграть вничью. Подумайте над этим. Но основной прогноз — верх».

Экспресс с коэффициентом 6.36.

Прогноз на матч «Спартак» — «Химки» с коэффициентом 4.30.

Прогноз на матч «Оренбург» — ЦСКА с коэффициентом 3.10.

Григорий Иванов: Гончаренко — топовый тренер для российского футбола.

Прогноз на матч «Ахмат» — «Торпедо» с коэффициентом 2.75.