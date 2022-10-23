Прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Северсталь» с коэффициентом 3.14

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Северсталь», который состоится 23 октября.

Ставка: тотал больше 6.5 шайбы за 3.14.

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«Северсталь» устраивает такие спектакли, что они остаются в памяти болельщиков на годы. В минувшей игре с «Салаватом Юлаевым» сталевары привезли себе в первом периоде четыре шайбы.

Затем выслушали в перерыве всё, о чём им мечтал сказать главный тренер, и едва не отыгрались. Со счётом 4:5 уступили они в итоге встречи, но у болельщиков язык не повернётся ругать команду.

Очные встречи соперников в Омске радуют высокой результативностью. Соперники предпочитают открытый хоккей, поэтому в последних четырёх личных встречах было заброшено минимум шесть шайб. Рекомендуем присмотреться к ставке «тотал больше 6.5 шайбы» за коэффициент 3.14.

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