«Спартак» — «Химки»: ставка Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Химки».
Ставка: обе забьют за 2.00.
«Бедные «Химки», которые влачат жалкое существование в последнее время. 13 матчей подряд без побед, и в Кубке России «Химки» не могут никого обыграть. Команда уже в зоне вылета, трёх тренеров поменяли, возможно, и ещё поменяют, если так продолжится. Ни у Писарева, ни у Гогниева не получается исправить ситуацию.
Можно сказать, «Спартак» играет против «Спартака-2» или «Спартака-3». Но «Спартак-2» — это Спартак Гогниев, а «Спартак-3» — это количество воспитанников красно-белых или игроков, которые были в «Спартаке», а сейчас играют за «Химки».
Там и Митрюшкин, и Чежия, и Руденко, и Глушаков, и Мирзов, и Ломовицкий. В общем, у них свой подтекст и своё желание себя показать. Плюс турнирная таблица обязывает. Плюс у «Спартака» будут отсутствовать Промес и Хлусевич. Ещё и дисквалифицирован Абаскаль на этот матч.
Если «Химки» сыграют нагло, смело, а я надеюсь, что они постараются так сыграть, то, конечно же, они пропустят, но могут и забить, если повезёт. Хотя в последних матчах у «Химок» с атакой совсем гибло. Моменты даются с большим трудом, про голы и не говорю. Но, может быть, какой-то «хоровод», «каруселька» или просто стандарт гогниевский помогут.
Рискну и за хороший коэффициент «двойка» предложу сыграть «обе забьют».
Экспресс с коэффициентом 4.81 на РПЛ.
Где покажут матч «Спартак» — «Химки».
Прогноз на матч «Спартак» — «Химки» с коэффициентом 4.30.
Аршавин: если пришлют повестку — пойду в военкомат.
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