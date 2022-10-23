«Ахмат» — «Торпедо»: ставка Константина Генича на матч с коэффициентом 1.95

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Торпедо».
Ставка: победа «Ахмата» в первом тайме за 1.95.
«Матч имени Андрея Талалаева. Торпедовцы одержали важную победу с эмоциональной точки зрения — в Кубке России над ЦСКА. Самоотдача запредельная. Очень сплочённо и смело сыграли торпедовцы.
Смело они старались играть и с «Локомотивом». В общем, Талалаев, который не лучшим образом уходил из Грозного, с критическими стрелами в спину самому Андрею Викторовичу, теперь будет противостоять «Ахмату».
«Ахмат» сейчас хорош, он здорово играет и в чемпионате России, и в Кубке, хоть недавно и уступил в Оренбурге — 2:4, но первый тайм смотрелся весьма недурно. Учитывая, каким составом он играл, вообще удивительно, что так неплохо выглядел.
Первые таймы в целом «Ахмату» удаются. И с «Ростовом» в кубковой игре так было, и с «Краснодаром» в чемпионате, и с «Динамо» в чемпионате. В РПЛ первые таймы выиграли и у «Динамо», и у «Краснодара». Почему бы не выиграть сейчас у «Торпедо».
Думаю, некоторые футболисты «Ахмата», может быть, имеют какой-то зуб на Талалаева, может быть, кто-то меньше играл, может быть, кто-то кому-то когда-то что-то сказал. В общем, всё может быть. Но «Ахмат» играет дома, там он всегда агрессивен. А «Торпедо» оставило много сил и эмоций в игре против ЦСКА, поэтому может не выдержать, как кажется.
Мой прогноз — победа «Ахмата» в первом тайме за 1.95».
Экспресс с коэффициентом 6.36.
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