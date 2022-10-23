«Оренбург» — ЦСКА: ставка Егора Титова на матч РПЛ с коэффициентом 2.12

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Оренбург» — ЦСКА.

Ставка: тотал больше 3 мячей за 2.12.

«Одна из самых интересных встреч тура. Да, «Оренбург» сейчас показывает очень интересный футбол, и его матчи привлекают большое внимание. В прошлом туре владели преимуществом в матче с «Динамо», вели в счёте 2:1, но в концовке чего-то не хватило, уступили — 2:3.

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Зато на неделе одержали важную победу над «Ахматом» в Кубке России. Обе команды не играли основными составами, но «Оренбург» показал содержательную игру, победил, забив четыре мяча. Очень ярко показали себя в атаке, хотя на поле не было лучшего бомбардира Сычевого.

Что касается ЦСКА, то он ушёл от поражения в дерби со «Спартаком», но после этого проиграл «Торпедо» в кубковой встрече. Она ничего не решала для армейцев, но при этом второй раз уступать «Торпедо», ничего не забивая, как-то странно. Болельщики точно не были рады такому исходу.

На этот матч дисквалифицирован главный тренер ЦСКА — Федотов. Он раньше работал с «Оренбургом», думаю, для него матч принципиальный. Но в любом случае армейцам надо побеждать, конкуренты не дремлют, а ЦСКА не выиграл два дерби подряд в чемпионате. «Оренбург» же своему стилю не изменит, будет играть от себя даже с таким мощным соперником.

Поэтому ставлю на тотал больше 3 мячей».

Экспресс с коэффициентом 6.36.

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