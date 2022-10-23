«Оренбург» — ЦСКА: где смотреть онлайн трансляцию, по какому каналу покажут, прямой эфир

23 октября состоится матч 14-го тура группового этапа Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — ЦСКА. Начало игры запланировано на 14:00 мск.

Смотреть встречу в прямом эфире можно на канале «Матч Премьер».

10 лучших прогнозов на сегодня.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. В букмекерских конторах можно поставить на победу москвичей с коэффициентом 1.88, а победа оренбуржцев оценивается в 4.22. Ничья доступна за 4.06.

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.24, а на тотал больше 2.5 мяча – за 1.76.

На гол «Оренбурга» дают коэффициент 1.41. Если забьёт ЦСКА, сыграет коэффициент 1.15. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.65.

Экспресс с коэффициентом 6.36.

Прогноз на матч «Оренбург» — ЦСКА с коэффициентом 3.10.

Прогноз на матч «Спартак» — «Химки» с коэффициентом 4.30.

Прогноз Константина Генича на матч «Спартак» — «Химки».

Прогноз на матч «Рома» — «Наполи» с коэффициентом 2.50.

Александр Бубнов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Химки».