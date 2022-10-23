«Оренбург» — ЦСКА: где смотреть онлайн трансляцию, по какому каналу покажут, прямой эфир

23 октября состоится матч 14-го тура группового этапа Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — ЦСКА. Начало игры запланировано на 14:00 мск.
Смотреть встречу в прямом эфире можно на канале «Матч Премьер».
10 лучших прогнозов на сегодня.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. В букмекерских конторах можно поставить на победу москвичей с коэффициентом 1.88, а победа оренбуржцев оценивается в 4.22. Ничья доступна за 4.06.
По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.24, а на тотал больше 2.5 мяча – за 1.76.
На гол «Оренбурга» дают коэффициент 1.41. Если забьёт ЦСКА, сыграет коэффициент 1.15. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.65.
Экспресс с коэффициентом 6.36.
Прогноз на матч «Оренбург» — ЦСКА с коэффициентом 3.10.
Прогноз на матч «Спартак» — «Химки» с коэффициентом 4.30.
Прогноз Константина Генича на матч «Спартак» — «Химки».
Прогноз на матч «Рома» — «Наполи» с коэффициентом 2.50.
Александр Бубнов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Химки».
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