«Спартак» — «Химки»: ставка Егора Титова на матч РПЛ с коэффициентом 2.35

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Химки».
Ставка: победа «Спартака» с форой (-2) за 2.35.
«Спартак» сейчас на хорошем ходу. Да, не получилось удержать победу в дерби с ЦСКА, но второй тайм был очень неплохого качества, особенно его начало. В этом матче не будет из-за дисквалификации Промеса, но, думаю, с «Химками» можно справляться и без него.
Уверен, что все забыли, когда подмосковная команда выигрывала в последний раз. Это точно было при Юране. Слишком много всего странного происходит в этом клубе, чтобы можно было всерьёз говорить о футболе, составе, каких-то перспективах.
У «Спартака», думаю, много времени может получить Зиньковский, раз нет Промеса. Он показал себя с лучшей стороны в дерби, забил чудесный мяч. Есть Соболев, которого никто сдержать не может, и у обороны «Химок» это вряд ли получится.
Ожидаю довольно лёгкую прогулку для «Спартака», у которого еще и Абаскаля не будет. Но команда должна чувствовать ответственность, раз тренера нет у бровки. Соперник по силам. Ставлю на победу спартаковцев с форой (-2)».
Экспресс с коэффициентом 6.36.
Александр Бубнов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Химки».
Где покажут матч «Спартак» — «Химки».
Прогноз на матч «Спартак» — «Химки» с коэффициентом 4.30.
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