Эксперты оценили шансы Александра Соболева забить больше «Химок»

23 октября состоится матч 14-го тура чемпионата России «Спартак» — «Химки». Начало запланировано на 16:30 мск.
10 лучших прогнозов на сегодня.
В матче не примет участия главный бомбардир команды – Квинси Промес. Причина — перебор жёлтых карточек.
Голландец дисквалифицирован на одну игру. Александр Соболев должен будет отработать в матче за двоих.
Эксперты оценили шансы форварда «Спартака» забить больше, чем «Химки», коэффициентом 3.30. Если Соболев забьёт в обоих таймах, то сыграет коэффициент 10.5.
Букмекеры оценили вероятность Александра Соболева забить гол в матче «Спартак» — «Химки» коэффициентом 2.20. Поставить на то, что он не забьёт ни одного мяча, можно за 1.70.
Экспресс с коэффициентом 6.36.
Где покажут матч «Спартак» — «Химки».
Прогноз на матч «Спартак» — «Химки» с коэффициентом 4.30.
Аршавин: если пришлют повестку — пойду в военкомат.
Александр Бубнов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Химки».
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