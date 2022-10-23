Эксперты оценили шансы Александра Соболева забить больше «Химок»

23 октября состоится матч 14-го тура чемпионата России «Спартак» — «Химки». Начало запланировано на 16:30 мск.

10 лучших прогнозов на сегодня.

В матче не примет участия главный бомбардир команды – Квинси Промес. Причина — перебор жёлтых карточек.

Голландец дисквалифицирован на одну игру. Александр Соболев должен будет отработать в матче за двоих.

Эксперты оценили шансы форварда «Спартака» забить больше, чем «Химки», коэффициентом 3.30. Если Соболев забьёт в обоих таймах, то сыграет коэффициент 10.5.

Букмекеры оценили вероятность Александра Соболева забить гол в матче «Спартак» — «Химки» коэффициентом 2.20. Поставить на то, что он не забьёт ни одного мяча, можно за 1.70.

Экспресс с коэффициентом 6.36.

Где покажут матч «Спартак» — «Химки».

Прогноз на матч «Спартак» — «Химки» с коэффициентом 4.30.

Аршавин: если пришлют повестку — пойду в военкомат.

Александр Бубнов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Химки».