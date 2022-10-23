«Ахмат» — «Торпедо»: прогноз Егора Титова на матч с коэффициентом 2.25

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ахмат» — «Торпедо».
Ставка: победа «Ахмата» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.25.
«Интересное противостояние в Грозном. Оно уже приобрело некоторый оттенок скандальности. Главный тренер «Торпедо» Талалаев на матч не вылетел. Говорят про какие-то конфликты с руководством «Ахмата», оставшиеся со времён его работы в грозненском клубе.
Не знаю, как это повлияет на ход встречи. Всё-таки Талалаев в «Торпедо» только начинает что-то выстраивать, его указания от бровки могли бы сыграть ключевую роль. А так игрокам придётся ориентироваться самим.
«Ахмат» наверняка будет максимально настроен на этот матч. Тут и фактор Талалаева должен сыграть. Руководство настроит, может быть, какие-то футболисты что-то лично хотят доказать бывшему главному тренеру. В общем, «тёплый» приём ждёт торпедовцев.
Основные игроки «Ахмата» даже не ездили на матч с «Оренбургом», готовились к предстоящей встрече. Бериша, Олейников просто в великолепной форме, что показала встреча в Краснодаре. Поэтому жду победы хозяев, скорее всего, через тотал меньше 3.5 мяча. «Торпедо» будет играть глубоко в обороне, может быть, не сразу получится вскрыть защиту москвичей. Со счётом 2:0 или 2:1, на мой взгляд, «Ахмат» одержит победу».
Экспресс с коэффициентом 6.00 на РПЛ.
Где покажут матч «Ахмат» — «Торпедо».
Прогноз на матч «Спартак» — «Химки» с коэффициентом 4.30.
Александр Бубнов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Химки».
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