«Рома» — «Наполи»: прогноз Александра Мостового с коэффициентом 4.20

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата Италии «Рома» — «Наполи».

Ставка: результативная ничья за 4.20.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Рома» добыла три победы кряду в чемпионате, обыграв среди прочих и миланский «Интер» не так давно. Римляне стали довольно серьёзной угрозой лидерам таблицы и уже вышли на чистое четвёртое место, рассчитывая и в предстоящей встрече разжиться очками. Команда хорошо комбинирует на чужой половине поля и очень грамотно обороняется, практически не ошибаясь. Да и на своей земле стала смотреться значительно мощнее.

«Наполи» очень солидно проводит первую половину сезона и вполне по делу возглавляет общий зачёт. Неаполитанцы ещё не проигрывали в чемпионате и часто просто не замечают своих оппонентов, имея грозную линию атаки и весьма качественную защиту. Да, в Риме коллектив ждёт непростое испытание, ведь соперник тоже находится в приличных кондициях.

На мой взгляд, это противостояние станет украшением тура и зрителей ждёт довольно равная борьба. «Рома» имеет преимущество в виде своего поля с мощной поддержкой трибун, однако «Наполи» выглядит интереснее по содержанию и индивидуальным качествам отдельных исполнителей. Я считаю, что в этой схватке не будет победителя и всё завершится результативной ничьей.

Мой прогноз — результативная ничья за коэффициент 4.20».

Экспресс с коэффициентом 6.36.

Прогноз на матч «Рома» — «Наполи» с коэффициентом 2.50.

Григорий Иванов: Гончаренко — топовый тренер для российского футбола.

Прогноз на матч «Ахмат» — «Торпедо» с коэффициентом 2.75.

Александр Бубнов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Химки».