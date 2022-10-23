«Рома» — «Наполи»: прогноз Александра Мостового с коэффициентом 4.20

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата Италии «Рома» — «Наполи».
Ставка: результативная ничья за 4.20.
10 лучших прогнозов на сегодня.
«Рома» добыла три победы кряду в чемпионате, обыграв среди прочих и миланский «Интер» не так давно. Римляне стали довольно серьёзной угрозой лидерам таблицы и уже вышли на чистое четвёртое место, рассчитывая и в предстоящей встрече разжиться очками. Команда хорошо комбинирует на чужой половине поля и очень грамотно обороняется, практически не ошибаясь. Да и на своей земле стала смотреться значительно мощнее.
«Наполи» очень солидно проводит первую половину сезона и вполне по делу возглавляет общий зачёт. Неаполитанцы ещё не проигрывали в чемпионате и часто просто не замечают своих оппонентов, имея грозную линию атаки и весьма качественную защиту. Да, в Риме коллектив ждёт непростое испытание, ведь соперник тоже находится в приличных кондициях.
На мой взгляд, это противостояние станет украшением тура и зрителей ждёт довольно равная борьба. «Рома» имеет преимущество в виде своего поля с мощной поддержкой трибун, однако «Наполи» выглядит интереснее по содержанию и индивидуальным качествам отдельных исполнителей. Я считаю, что в этой схватке не будет победителя и всё завершится результативной ничьей.
Мой прогноз — результативная ничья за коэффициент 4.20».
Экспресс с коэффициентом 6.36.
Прогноз на матч «Рома» — «Наполи» с коэффициентом 2.50.
Григорий Иванов: Гончаренко — топовый тренер для российского футбола.
Прогноз на матч «Ахмат» — «Торпедо» с коэффициентом 2.75.
Александр Бубнов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Химки».
- 23 октября 2022
-
15:30
-
15:00
-
14:40
-
14:20
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:40
-
12:25
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:30
-
05:30
-
05:00
-
04:30
-
04:00
-
03:30
-
03:00
- 22 октября 2022
-
23:30
-
22:45
-
22:00
-
21:55
-
21:46