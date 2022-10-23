«Спартак» — «Химки»: по какому каналу покажут, где смотреть онлайн бесплатно, прямой эфир

23 октября состоится матч 14-го тура чемпионата России «Спартак» — «Химки». Начало запланировано на 16:30 мск.
Посмотреть встречу в прямом эфире можно на канале «Матч Премьер».
Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: в букмекерских конторах можно поставить на победу красно-белых с коэффициентом 1.23. Успех химчан оценивается в 12.10. На ничью дают коэффициент 6.60.
Букмекеры не сомневаются, что игра 14-го тура чемпионата России «Спартак» — «Химки» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.70.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.98.
Экспресс с коэффициентом 4.63 на РПЛ.
Александр Бубнов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Химки».
Прогноз на матч «Спартак» — «Химки» с коэффициентом 4.30.
Александр Мостовой дал прогноз на матч «Спартак» — «Химки».
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