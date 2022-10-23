Прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Ньюкасл» от «Чемпионата»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Ньюкасл Юнайтед».
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.87.
10 лучших прогнозов на воскресенье.
Неубедительная игра «Тоттенхэма» в последних матчах вылилась в первое за пять игр поражение. «МЮ» просто не оставил шансов сопернику, который и сам не смог ничего создать, и напор манкунианцев не сдержал. По результатам и поведению Конте видно, что команда иногда играет совсем не так, как он того хочет. Неудивительно, что итальянец пока не спешит продлевать контракт со «шпорами».
«Ньюкасл» сейчас уже превратился в очень крепкую и неуступчивую команду. Обыграть «сорок» в нынешнем сезоне смог только «Ливерпуль», да и то с огромным трудом, забив решающий гол на 90+8-й минуте. «Ньюкасл» научился классно защищаться, пробить его не самое простое дело. Атака команды до сих пор хромает, из-за этого много ненужных ничьих с соперниками, которые ниже классом и которых просто не получилось додавить.
Матч должен получиться такой, в котором обе команды не пойдут на лишний риск. «Ньюкаслу» важно вынудить «шпор» сыграть первым номером, а потом самому под них грамотно подстроиться. Трудно ждать голов, когда обе команды надеются на оборону. Наиболее вероятная ставка здесь – это тотал меньше 2.5 мяча.
Экспресс с коэффициентом 6.99.
Прогноз на матч «Ахмат» — «Торпедо» с коэффициентом 2.75.
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Прогноз на матч «Рома» — «Наполи» с коэффициентом 2.50.
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