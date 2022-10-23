«Тоттенхэм» — «Ньюкасл»: прогноз Дениса Казанского на матч с коэффициентом 3.55

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Ньюкасл Юнайтед».
Ставка: ничья за 3.55.
«Ньюкасл» хорош: одно поражение в шести гостевых матчах. Это впечатляет. К тому же «Ньюкасл» пропустил всего девять мячей, команда неплохо играет в обороне. «Юнайтед» явно на ходу с опасными контратаками и с солидной игрой в защите.
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В отличие от «Тоттенхэма», который на этом отрезке выглядит не очень убедительно. И никакого глобального удивления поражение от «МЮ» не вызывает.
Я думаю, что со «шпорами» будет удобно играть такому коллективу, как «Ньюкасл». Тем более «сороки» набрали форму, попали в топ-6. Кстати, «Тоттенхэм» против топ-6 играет скверно, пока ещё ни разу не обыграл никого оттуда.
Мне кажется, что здесь очень вероятна ничья. «Ньюкасл Юнайтед» в гостевом матче будет играть от обороны. Сила «Тоттенхэма» никуда не делась, но сейчас она не ярко выражена.
Поэтому, скорее, это будет ничейный матч, который определённо устроит «Ньюкасл». А по ситуации на сегодняшний день этот результат устроит и «Тоттенхэм».
Экспресс с коэффициентом 6.36.
Прогноз на матч «Ахмат» — «Торпедо» с коэффициентом 2.75.
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Прогноз на матч «Рома» — «Наполи» с коэффициентом 2.50.
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