«Тоттенхэм» — «Ньюкасл»: прогноз Дениса Казанского на матч с коэффициентом 3.55

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Ньюкасл Юнайтед».

Ставка: ничья за 3.55.

«Ньюкасл» хорош: одно поражение в шести гостевых матчах. Это впечатляет. К тому же «Ньюкасл» пропустил всего девять мячей, команда неплохо играет в обороне. «Юнайтед» явно на ходу с опасными контратаками и с солидной игрой в защите.

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В отличие от «Тоттенхэма», который на этом отрезке выглядит не очень убедительно. И никакого глобального удивления поражение от «МЮ» не вызывает.

Я думаю, что со «шпорами» будет удобно играть такому коллективу, как «Ньюкасл». Тем более «сороки» набрали форму, попали в топ-6. Кстати, «Тоттенхэм» против топ-6 играет скверно, пока ещё ни разу не обыграл никого оттуда.

Мне кажется, что здесь очень вероятна ничья. «Ньюкасл Юнайтед» в гостевом матче будет играть от обороны. Сила «Тоттенхэма» никуда не делась, но сейчас она не ярко выражена.

Поэтому, скорее, это будет ничейный матч, который определённо устроит «Ньюкасл». А по ситуации на сегодняшний день этот результат устроит и «Тоттенхэм».

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