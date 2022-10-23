«Барселона» — «Атлетик»: Ставка Егора Титова на матч Примеры

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Барселона» — «Атлетик».
Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1) за 1.81.
«Барселона» вроде бы быстро пришла в себя после поражения от «Реала» в «эль класико». Посреди недели очень убедительно команда Хави разобралась с крепким «Вильярреалом» — 3:0. Все мячи были забиты ещё в первом тайме.
Это правильная реакция на неудачу в матче с «Реалом», проблемы в Лиге чемпионов, но, естественно, на этом нельзя останавливаться. Нужно теперь гнаться за «Реалом», наверняка и у него будут осечки, поэтому надо работать над собой, улучшаться.
«Атлетик» Бильбао в этом сезоне очень хорош. Недавно он находился в тройке, сейчас чуть отступил. Календарь был сложный. Попали на «Севилью», когда она сменила тренера (1:1), в равной игре уступили «Атлетико» (0:1), у «Хетафе» в гостях всегда сложно побеждать (2:2).
Сейчас ещё один гостевой матч на «Камп Ноу». Есть ощущение, что баски чуть-чуть задохнулись в собственном темпе. И к игре с каталонцами подходят не в самом лучшем состоянии.
Я поставлю на победу «Барсы» с форой (-1). Мне кажется, не все патроны она израсходовала в матче с «Вильярреалом», во втором тайме уже экономилась, ничего не забила. Так что «Атлетику» будет сложно против мотивированных каталонцев, у которых наконец-то может играть в полную силу Фати. Его в атаке очень сильно не хватало».
Экспресс с коэффициентом 6.99.
Прогноз на матч «Рома» — «Наполи» с коэффициентом 2.50.
Иньеста назвал Месси лучшим игроком, которого он видел.
Прогноз на матч «Зенит» — «Сочи» с коэффициентом 2.89.
Окружение Роналду считает, что португальцу нужно уйти в более простую лигу.
- 23 октября 2022
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