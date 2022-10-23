Названы шансы Панарина сыграть лучше Чинахова в матче «Рейнджерс» — «Коламбус»

24 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Коламбус Блю Джекетс». Начало встречи — в 00:00 мск.
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Рейнджерс» в основное время можно с коэффициентом 2.00, а на «Блю Джекетс» — за 3.10.
Артемий Панарин играет за «Рейнджерс» и в текущем сезоне набрал 11 очков (три шайбы и восемь ассистов). Большие надежды «Коламбус» возлагает на Егора Чинахова, который зажигал в предсезонке. В регулярном сезоне он может похвастаться только четырьмя результативными передачами.
Противостояние этих хоккеистов вполне реально. Эксперты считают фаворитом Панарина и предлагают поставить на его победу с форой (-0.5) очка за коэффициент 1.51. Сделать ставку на то, что Чинахов выиграет форой (+0.5) очка, можно с коэффициентом 2.55.
Кроме того, эксперты предлагают сделать ставку на гол Панарина – за 2.80. Если Чинахов забросит свою первую шайбу в сезоне-2022/2023 НХЛ, то сыграет коэффициент 5.50.
Экспресс с коэффициентом 6.99.
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