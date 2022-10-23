Прогноз на матч РПЛ «Урал» — «Крылья Советов» с коэффициентом 4.33

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч «Урал» — «Крылья Советов».
Ставка: победа «Урала» в один мяч за 4.33.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Тренерские методы Виктора Гончаренко наконец-то дали результат, да ещё какой! Аутсайдер, на которого все махнули рукой, берёт и выдаёт пятиматчевую победную серию.
Игроки «Крыльев Советов», в свою очередь, в минувшем туре остановили безвыигрышную серию, обыграв «Сочи» со счётом 2:0. Неудачный отрезок стал следствием потери физической формы нескольких футболистов основы.
«Урал» набрал потрясающую форму, поскольку Виктор Гончаренко нашёл оптимальное сочетание футболистов на поле. Команда играет легко и непринуждённо. Каждый знает свой манёвр, и все находятся на предельной концентрации. Идеально вписался в состав ветеран Газинский. Соперник на фоне такой мобильной команды теряется.
Рекомендуем сыграть на победу «Урала» в один гол за 4.33.
Экспресс с коэффициентом 7.15.
Прогноз на матч «Зенит» — «Сочи» с коэффициентом 2.89.
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