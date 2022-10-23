«Зенит» — «Сочи»: где смотреть онлайн, трансляция матча, коэффициенты

Матч 14-го тура РПЛ «Зенит» — «Сочи» состоится 24 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 20:00 мск.

Смотреть игру «Зенит» — «Сочи» в прямом эфире можно на канале «Матч Премьер».

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют хозяев: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.34. На победу сочинцев дают 8.60. Заключить пари на ничью предлагается за 6.10.

Букмекеры считают, что матч «Зенит» — «Сочи» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.85.

Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.76. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.06.

Экспресс с коэффициентом 6.99.

Прогноз на матч «Зенит» — «Сочи» с коэффициентом 2.89.

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Прогноз на матч «Урал» — «Крылья Советов» с коэффициентом 4.33.

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