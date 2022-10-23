Прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Ак Барс» с коэффициентом 3.34

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч «Металлург» — «Ак Барс».

Ставка: победа «Металлурга» и тотал меньше 5.5 шайбы за 3.34.

К «Металлургу» сейчас никаких вопросов нет. Команда Ильи Воробьёва в данный момент в полной мере демонстрирует тот потенциал, который помог ей выйти в финал Кубка Гагарина в прошлом сезоне.

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У хозяев мощный сбалансированный состав, вторая лучшая атака лиги и стабильные результаты. «Металлург» не проигрывает в основное время на протяжении пяти встреч, а оступился лишь в матче с «Ак Барсом» в гостях. Тем не менее это поражение не может служить ориентиром возможностей команд, потому что магнитогорцы всё равно выглядели интереснее.

Казанцы, в свою очередь, продолжают разочаровывать, а положение Олега Знарка на посту главного тренера команды уже не кажется устойчивым. У «Ак Барса» всё плохо – девять матчей подряд команда не выигрывает в основное время, допустив за этот период семь поражений.

Дома у «Металлурга» пять побед в матчах с «Ак Барсом» подряд, и в каждой из этих встреч не пробивался тотал в пять шайб. Предлагаем рассмотреть победу хозяев и тотал меньше 5.5 шайбы с коэффициентом 3.34.

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