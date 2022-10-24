«Металлург» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Металлург» — «Ак Барс».
Ставка: победа «Металлурга» с форой (-1.5) за 2.71.
«Я мщу, и мстя моя ужасна» — это про предстоящий матч в Магнитогорске. Автор этих строк грешным делом надеялся, что «Магнитка» разбудила казанцев и теперь они начнут играть. Ну, может, и начали, но при этом руки у казанских нападающих в нужных местах расти не стали или как минимум пока ещё не выросли.
Экспресс с коэффициентом 5.06.
Добавим сюда небольшой, но весьма важный факт: в тот момент, когда «барсов» в Казани драл «Салават», «Магнитка» тихо-мирно отдыхала и никого при этом не трогала. Так сказать, набиралась сил, чтобы исполнить джигу на умученном «Ак Барсе». Позитива для этого должно хватить, в предыдущем туре «Магнитка» устроила в Астане «Аргентину-Ямайку», заодно проверив как свои атакующие порядки, так и защитную линию. Там всё в порядке, и там ждут «Ак Барс», чтобы сказать ему всё, что недоговорили в прошлый раз.
Поэтому мне тут всё понятно, и искать неожиданностей, как я их нашёл в предыдущем противостоянии этих соперников (между прочим чуть ли не единственный среди всех экспертов «РБ». Себя не похвалишь, другие не похвалят). Сдаётся мне, что здесь тот самый случай, про который мне неоднократно говорил старпом на корабле: «Лейтенант, не надо искать в заднице мозга, там – дерьмо!»
Домашняя победа «Магнитки» над изнурённым, умученным, так и не проснувшимся «Ак Барсом», в основное время и с преимуществом от двух шайб и более. И пусть Знарку станет стыдно», — сказал Лебедев.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Прогноз на матч «Металлург» — «Ак Барс» с коэффициентом 3.34.
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