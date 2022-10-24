«Авангард» — «Северсталь»: результат матча КХЛ, как сыграли, какой счёт, кто забивал

В Омске завершился матч в рамках регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. «Авангард» на своём льду принимал «Северсталь». Победу со счётом 4:3 (2:0, 0:2, 2:1) одержали омичи.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

В первом периоде Зият Пайгин и Сергей Толчинский вывели омский клуб вперёд.

Во втором периоде с интервалом в три минуты Адам Лишка и Даниил Вовченко восстановили равенство в счёте.

На шестой минуте третьего периода Рид Буше вывел хозяев вперёд. Спустя шесть минут Александр Петунин вновь восстановил равенство в счёте. Победную шайбу за две минуты до конца третьего периода забросил Рид Буше, сделав дубль.

Экспресс с коэффициентом 5.50.

Прогноз на матч «Динамо» Минск — «Динамо» Москва с коэффициентом 3.48.

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Прогноз на матч «Металлург» — «Ак Барс» с коэффициентом 3.34.

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