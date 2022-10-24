«Урал» — «Крылья Советов»: ставка Александра Бубнова с коэффициентом 9.50
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Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч РПЛ «Урал» — «Крылья Советов».
Ставка: победа «Урала» со счётом 2:1 с коэффициентом 9.50.
«Урал» набрал ход и победил в последних четырёх матчах РПЛ. Однако зона вылета всё ещё близко. Екатеринбуржцы отстают от «Крыльев» всего на очко и обязательно постараются в матче с прямым конкурентом улучшить своё турнирное положение», — сказал Бубнов.
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