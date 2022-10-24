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«Урал» — «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

«Урал» — «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Урал» — «Крылья Советов» в 14-м туре РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: обе забьют за 1.78.

«Крылья Советов» вторым составом сыграли в Санкт-Петербурге в Кубке России. Основные силы были брошены Игорем Осинькиным в середине или в конце второго тайма. Некоторые ведущие футболисты вообще не приехали в Петербург. У кого-то травмы, у кого-то дисквалификация, как у Цыпченко, но его трудно назвать основным игроком. Но это все вопросы к «Крыльям», к их ротации состава.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Урал» просто в огне при Гончаренко в последних матчах. Исключительно побеждает команда. «Урал» выправляет своё положение в чемпионате, он уже вне зоны стыковых игр. Три победы подряд в чемпионате, ещё две в Кубке России. В общем, «Урал» сейчас с помощью новичков выглядит очень недурно, и это ещё без Эрика Бикфалви.

«Урал» все свои матчи выиграл, пропуская мячи, если не брать кубковую игру с «Торпедо». В чемпионате же «Урал» регулярно пропускал, но это не мешало выигрывать. Думаю, что и здесь «Урал» пропустит от «Крыльев», но выиграет ли, не знаю. Скорее всего, «Урал» сам тоже забьёт. Поэтому мой прогноз — обе забьют. У самарцев по ожидаемым голам статистика вообще печальная. Очень много команда создаёт, в топ российских клубов входит, а реализация подводит. Может быть, здесь не подведёт», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 5.06.

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