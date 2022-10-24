«Зенит» — «Сочи»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Сочи».
Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 1.85.
«Зенит» находится осенью в прекрасной форме, отлично чувствует себя против любых противников и добывает победы и в Кубке страны, и в чемпионате. Команда хороша по всем линиям, очень много забивает и практически не ошибается у своих ворот, имея лучшие показатели результативности и качества защиты. Питерцы вполне по делу возглавляют чемпионскую гонку и вряд ли кому-то из конкурентов удастся навязать им серьёзную борьбу за титул.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Что касается «Сочи», то клуб потерял стабильность в последнее время, стал часто терять очки и уступать даже тем, кого выше классом. Крупное поражение от «Оренбурга» в чемпионате и проигрыш «Уралу» в Кубке России не добавляют оптимизма южанам перед выездом к лидеру. Да и гостевая статистика сочинцев просто скверная — семь поражений в восьми предыдущих гостевых встречах не могут не беспокоить футболистов и руководство команды.
На мой взгляд, никакой интриги в этом противостоянии не случится. «Зенит» и раньше практически всегда выходил победителем из очных схваток с южанами, а их текущая форма сейчас настолько хуже, что можно ждать и разгрома. Я считаю, что лидер не испытает никаких проблем в домашней встрече, убедительно возьмёт три балла и укрепит свои позиции на вершине», — сказал Мостовой.
Экспресс с коэффициентом 5.06.
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