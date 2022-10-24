ЦСКА — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ 24 октября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ ЦСКА – «Трактор».



Ставка: победа ЦСКА и ТМ 5.5 за 2.53.



«Трактор» постепенно обретает землю под ногами и вот уже впервые в этом сезоне победил два раза подряд. Причём побеждёнными оказались команды с куда более громкими именами – «Ак Барс» и «Авангард».

В общем, жизнь помаленьку налаживается, о чём и свидетельствует эта начавшаяся победная серия.



Экспресс с коэффициентом 5.06.



Но календарь КХЛ, как все прекрасно знают, штука чрезвычайно добрая к одним и страшно паскудная к другим. Нет бы сейчас подкинуть челябинцам какой-нибудь ХК «Сочи» или «Амур» — чтобы окончательно встать на ноги. Но встающий с четверенек «Трактор» календарь КХЛ наотмашь бьёт кувалдой по лбу, отправляя его в Москву играть с ЦСКА.



А с ЦСКА да ещё в Москве «Трактор» играет, мягко говоря, не очень. С ЦСКА исторически почти все играют не очень, сперва с конца 40-х и до начала 90-х годов прошлого века, а потом, с того момента, как дедушка Тихонов прорвался с помощью Славы Фетисова к Владимиру нашему Владимировичу и тот лёгким движением руки превратил ЦСКА, по сути, в структурное подразделение «Роснефти». И деньги в клубе стали считать не в рублях, а в миллионах. Поэтому армейцы и по общей статистике имеют достаточно серьёзное превосходство над «Трактором», а уж по междусобойчикам, сыгранным в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в Москве, и вовсе – семь армейских побед против трёх челябинских. При этом ЦСКА любит обыгрывать суровых уральцев с особым цинизмом, то есть всухую.



Отсюда и прогноз: достаточно низовой матч с тоталом, который вряд ли превысит 5.5. А по итогам матча ЦСКА продлит свою победную серию, которая сейчас насчитывает семь матчей, и накроет медным тазом начинающуюся челябинскую. Да ещё, полагаю, сделает это в основное время», — сказал Лебедев.



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