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«Урал» — «Крылья Советов»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата России

«Урал» — «Крылья Советов»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата России
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Урал» — «Крылья Советов» в 14-м туре РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: «Урал» не проиграет и ТБ 1.5 за 2.01.

«Урал» в последнее время показывает невероятные результаты. Команда под руководством Виктора Гончаренко одержала 4 победы в последних 5 матчах РПЛ и выбралась из зоны переходных встреч, кроме того, «Урал» с 9 очками лидирует после трех туров в своей группе в Кубке России. Что еще больше удивляет, команда показывает такие результаты, несмотря на отсутствие в составе лидера — Эрика Бикфалви, а он тянул за собой «Урал» все последние годы. Так что екатеринбуржцы сейчас очень опасны, тем более на своем поле.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Крылья Советов» в прошлом туре уверенно победили «Сочи», два хороших мяча забили, ничего не позволили создать у своих ворот. Но не покидает ощущение, что все-таки сыгранности не хватает и той легкости, которая была в прошлом сезоне. Это все объяснимо, состав сильно изменился. Но работа Осинькина видна, самарцы прибавляют. В защите «Урал» далеко не всегда играет идеально, позволяет создавать моменты. А «Крылья Советов» даже в худших для себя встречах имеют моменты.

Поставлю на то, что «Урал» не проиграет при тотале больше 1,5 мяча. Разыгрался Каштанов, забивает Влут. Все-таки шансы хозяев мне кажутся более высокими. У них появилась уверенность. К тому же теперь есть скамейка, и Гончаренко может маневрировать. У самарцев с этим похуже», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 5.06.

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