«Зенит» — «Сочи»: прогноз Павла Погребняка на игру РПЛ в Санкт-Петербурге

Экс-футболист сборной России, чемпион России, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка Европы Павел Погребняк дал прогноз на матч 14-го тура РПЛ «Зенит» — «Сочи».
Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 1.82.
«В понедельник нас ждёт завершающий 14-й тур матч РПЛ. «Зенит» дома сыграет с «Сочи». Обе команды решают разные задачи и имеют разные возможности.
10 лучших прогнозов на сегодня.
«Сочи» играет очень нестабильно. Может выдать хороший матч, а может и полностью провалиться. «Зенит» — это машина, да и Кассьерра наверняка захочет забить своей бывшей команде. Моя ставка на этот матч — победа «Зенита» с форой (-1,5) за 1.82», — сказал Погребняк.
Экспресс с коэффициентом 5.06.
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