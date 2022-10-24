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«Зенит» — «Сочи»: прогноз Павла Погребняка на игру РПЛ в Санкт-Петербурге

«Зенит» — «Сочи»: прогноз Павла Погребняка на игру РПЛ в Санкт-Петербурге
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Экс-футболист сборной России, чемпион России, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка Европы Павел Погребняк дал прогноз на матч 14-го тура РПЛ «Зенит» — «Сочи».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 1.82.

«В понедельник нас ждёт завершающий 14-й тур матч РПЛ. «Зенит» дома сыграет с «Сочи». Обе команды решают разные задачи и имеют разные возможности.

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«Сочи» играет очень нестабильно. Может выдать хороший матч, а может и полностью провалиться. «Зенит» — это машина, да и Кассьерра наверняка захочет забить своей бывшей команде. Моя ставка на этот матч — победа «Зенита» с форой (-1,5) за 1.82», — сказал Погребняк.

Экспресс с коэффициентом 5.06.

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