СКА — «Локомотив»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин дал прогноз на матч КХЛ СКА – «Локомотив».
Ставка: победа СКА и ТМ 5.5 за 2.60.
«Самый непредсказуемый матч дня. Обе команды явно на подъёме. Субботняя осечка в Минске, где прервалась длинная победная серия «Локомотива», была скорее несчастным случаем. Ярославцев подвели только проблемы с психологией и самоотдачей, которых в Питере команда точно себе не позволит. СКА же позавчера, казалось, и вовсе берёг все силы на матч с принципиальным соперником.
Экспресс с коэффициентом 5.06.
«Локомотив» — единственный клуб, которому в этом сезоне удалось победить питерцев в основное время. Это было совсем недавно, 10 дней назад. Тот матч завершился скандалом с травмой ключевого игрока невских армейцев Бардакова. Думаю, команда Ротенберга проявит спортивную злость и желание отомстить сопернику за скандальные грубые приёмы в адрес партнёров. Этот фактор может стать решающим. Ставим на победу СКА с тоталом меньше 5,5 шайб», — сказал Емелин.
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