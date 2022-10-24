Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

СКА — «Локомотив»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ

СКА — «Локомотив»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ
Комментарии

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин дал прогноз на матч КХЛ СКА – «Локомотив».

Ставка: победа СКА и ТМ 5.5 за 2.60.

«Самый непредсказуемый матч дня. Обе команды явно на подъёме. Субботняя осечка в Минске, где прервалась длинная победная серия «Локомотива», была скорее несчастным случаем. Ярославцев подвели только проблемы с психологией и самоотдачей, которых в Питере команда точно себе не позволит. СКА же позавчера, казалось, и вовсе берёг все силы на матч с принципиальным соперником.

Экспресс с коэффициентом 5.06.

«Локомотив» — единственный клуб, которому в этом сезоне удалось победить питерцев в основное время. Это было совсем недавно, 10 дней назад. Тот матч завершился скандалом с травмой ключевого игрока невских армейцев Бардакова. Думаю, команда Ротенберга проявит спортивную злость и желание отомстить сопернику за скандальные грубые приёмы в адрес партнёров. Этот фактор может стать решающим. Ставим на победу СКА с тоталом меньше 5,5 шайб», — сказал Емелин.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Панарин вернулся на единоличное первое место в бомбардирской гонке НХЛ.

Тарасов – первая звезда матча «Коламбуса» и «Рейнджерс».

Овечкин снова признан худшим игроком матча.

Экспресс на РПЛ и КХЛ с коэффициентом 32.91: Гончаренко — волшебник, Семак постоянен Экспресс на РПЛ и КХЛ с коэффициентом 32.91: Гончаренко — волшебник, Семак постоянен
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022