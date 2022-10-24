«Зенит» — «Сочи»: прогноз Константина Генича на игру 14-го тура РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» — «Сочи» в 14-м туре РПЛ сезона-2022/2023.
Ставка: «Зенит» забьёт до 30-й минуты за 1.90.
«Матч первой и второй команд прошлого сезона. «Зенит», имеющий хороший гандикап перед конкурентами в чемпионате, будет принимать «Сочи». Сочинцы выглядят очень рвано в последнее время: команда выглядит совсем плохо в Кубке России, а в чемпионате перед этим туром была уже шестой. За последние четыре тура у «Сочи» только одна победа — над бедным «Локомотивом» (4:0). В последнем туре «Сочи» вообще без вариантов уступил Самаре — 0:2. До этого проиграли в Оренбурге, пропустив четыре мяча. А на неделе в Кубке России ещё и «Уралу» у себя уступили.
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«Зенит» помнит, что в прошлом сезоне «Сочи» ему дважды не проиграл. В Санкт-Петербурге последнее поражение «Зенита» в российских турнирах было как раз от сочинцев (1:2). В ответной игре в Сочи в прошлом сезоне была ничья — 0:0. И там ещё повезло «Зениту»: на последних минутах Дуглас Сантос выбил мяч из пустых ворот. «Зенит» наверняка это помнит.
«Зенит» играет дома. А в 2022 году он выиграл у себя абсолютно все матчи, если мы берём российские турниры. «Зенит» сверхмотивирован. «Сочи» не очень убедительно выглядит, много команда пропускает (22 мяча уже). «Зенит» пропустил всего пять. Разница очевидная.
Когда соперник настолько возбуждает «Зенит», когда «Зенит» настроен на оппонента, то он старается с первых минут его подавить. Если бразильцы включат максимальную скорость, то «Сочи» будет тяжело их сдержать. Я бы сыграл гол «Зенита» в первые 30 минут за 1.90», — сказал Генич.
Экспресс с коэффициентом 5.06.
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