«Зенит» — «Сочи»: прогноз Егора Титова на встречу РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Зенит» — «Сочи» в 14-м туре РПЛ сезона-2022/2023.
Ставка: победа «Зенита» и ТБ 2.5 за 1.65.
«Сейчас все вспоминают прошлый сезон, когда «Сочи» взял 4 очка в матчах с «Зенитом», но думаю, что это не совсем правильно. К нынешней ситуации те матчи никакого отношения не имеют. Разве что зенитовцы не позволят себе недонастроя. А так, «Сочи» уже совсем другая команда. Не хватает исполнителей, которые ушли в «Зенит», система игры другая. «Зенит», кстати, после того поражения от «Сочи» в чемпионате дома больше не проигрывал. Но в этом чемпионате южане на выезде играют очень слабо, почти все очки они взяли у себя дома.
10 лучших прогнозов на сегодня.
В такой ситуации я уверен, что «Зенит» своего не упустит — выиграет, причем убедительно. Всего 4 очка у «Сочи» в гостевых матчах, и 3 из них взяли в первом туре в игре с «Торпедо». Недавно проиграли «Оренбургу», пропустив 4 мяча. В прошлом туре уступили «Крыльям» — 0:2. «Зенит», конечно, ничего не подарит. Ставлю на его победу через тотал больше 2,5 мяча. Скорее всего, он и сам сможет забить 3-4 мяча. Атака в порядке, все хотят забивать, улучшать свои показатели, выигрывать конкуренцию за место в составе», — сказал Титов.
Экспресс с коэффициентом 5.06.
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