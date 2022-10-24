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«Урал» — «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию матча РПЛ, где покажут

«Урал» — «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию матча РПЛ, где покажут
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24 октября состоится матч РПЛ, в котором сыграют «Урал» и «Крылья Советов». Начало запланировано на 17:30 мск. В прямом эфире эту встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

10 лучших прогнозов на сегодня.

Фаворитами матча считаются гости: поставить на победу «Крыльев» предлагается с коэффициентом 2.55. Успех хозяев оценивается в 2.80. На ничью дают коэффициент 3.50.

Букмекеры сомневаются, что матч «Урал» — «Крылья Советов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.86.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.81.

Экспресс с коэффициентом 5.06.

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