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«Зенит» — «Сочи»: во сколько начало матча РПЛ, смотреть прямую трансляцию

«Зенит» — «Сочи»: во сколько начало матча РПЛ, смотреть прямую трансляцию
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24 октября состоится матч РПЛ, в котором сыграют «Зенит» и «Сочи». Начало запланировано на 20:00 мск. В прямом эфире эту встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

10 лучших прогнозов на сегодня.

Фаворитами матча считаются хозяева: поставить на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.30. Успех гостей оценивается в 9.10. На ничью дают коэффициент 6.80.

Букмекеры считают, что матч «Зенит» — «Сочи» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.36, а тотал меньше 2.5 мяча – за 3.20.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.64.

Экспресс с коэффициентом 5.06.

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