«Металлург» — «Ак Барс»: где смотреть матч КХЛ, смотреть прямую трансляцию онлайн

24 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграют «Металлург» и «Ак Барс». Игра начнётся в 17:00 мск. Прямую трансляцию матча покажет телеканал «Матч!».
Экспресс с коэффициентом 5.06.
Хозяева считаются фаворитами матча. Ставки на уральцев принимаются с коэффициентом 2.13. Шансы казанцев оценены в 3.20. Заключить пари на ничью в основное время предлагается за 4.10.
Эксперты считают, что матч «Металлург» — «Ак Барс» будет результативным. Сделать ставку на ТБ 4.5 шайбы можно с коэффициентом 1.65, а на ТМ 4.5 дают 2.30.
Если обе команды смогут забить, зайдёт коэффициент 1.13. Победа команды Ильи Воробьёва с учётом возможных овертайма и буллитов идёт с коэффициентом 1.63, а на успех «Ак Барса» можно поставить за 2.33.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Прогноз на матч «Металлург» — «Ак Барс» с коэффициентом 3.34.
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