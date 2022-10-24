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«Зенит» — «Сочи»: прогноз Алексея Гасилина на матч чемпионата России

«Зенит» — «Сочи»: прогноз Алексея Гасилина на матч чемпионата России
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Чемпион Европы в составе России U17, комментатор Бундеслиги Алексей Гасилин дал прогноз на матч «Зенит» — «Сочи» в рамках 14-го тура РПЛ.

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1) за 1.38.

«Зенит» играет дома, и с уверенностью можем сказать, что он будет играть первым номером. Травмированных у «Зенита» нет, и уверен, команда Семака будет играть оптимальным составом, даже несмотря на то что пару дней назад они провели игру на Кубок с «Крыльями». Кстати, об этой игре: она оставила двоякое впечатление. Если брать состав «Зенита», то он был близким к оптимальному, а «КС» играли вторым составом. В первом тайме «Зенит» доминировал, забил быстрый гол, создавал моменты, подал очень много угловых. Да и у своих ворот «Зенит» не дал ничего создать, но вот во втором тайме в последние 15 минут команда из Санкт-Петербурга просела.

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«Крылья Советов» забили гол и создали ещё пару моментов, могли забивать второй, хотя на поле у «КС» вышли основные Пиняев и Глушенков. Думаю, что «Зенит» подсел физически, и не знаю, на сколько их хватит с «Сочи». «Сочи», в свою очередь, играет из крайности в крайность: то классные победы, то крупные поражения. Вот игра с «Уралом» в Кубке. «Урал» на ходу, но они точно «Сочи» под силу. Команда уступает со счётом 2:3. Причём два гола пропускают с угловых, у «Зенита» в каждом матче их очень много, плюс отличные розыгрыши. «Крылья Советов» как раз пропустили первый гол после углового. Я уверен, что «Зенит» выиграет, да и «Сочи» очень много пропускает. Давайте возьму победу «Зенита» с форой (-1)», — сказал Гасилин.

Экспресс с коэффициентом 5.06.

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