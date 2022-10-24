«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: прогноз Максима Лебедева на встречу НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» — «Вашингтон Кэпиталз».



Ставка: «Вашингтон» не проиграет за 1.64.



«Несмотря на успехи последних дней, ни «Нью-Джерси», ни «Вашингтон» пока в плей-офф не попадают. Особенно обидно за «вашиков», которые с 50-процентным количеством набранных очков пока занимают лишь 12-е (на момент написания прогноза) место в своей Восточной конференции.



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«Нью-Джерси» же провалил старт сезона, потерпев два поражения подряд. Правда, потом последовали три победы, «дьяволы» набрали 60 процентов очков, но даже этого не хватает для попадания в зону плей-офф. Нам же необходимо учитывать, что «Нью-Джерси» сейчас на ходу, сыгрался, и «капиталистам» в Ньюарке придется тяжко.



За «Вашингтон» работает статистика личных встреч. Соперники представляют не только одну и ту же конференцию, но и один и тот же Столичный дивизион, поэтому играют в течение сезона друг другом достаточно часто. За последние восемь лет только в рамках регулярных чемпионатов НХЛ они провели почти шесть десятков матчей, и преимущество «Вашингтона» выглядит весьма основательным, практически полуторным.



Еще более ярко это преимущество оказывается в тех матчах, что игрались на площадке «Нью-Джерси». Причем какого-то особенного гостевого перекоса у этой серии нет, тем не менее, в десяти последних «междусобойчиках», состоявшихся в Ньюарке в рамках регулярных чемпионатов НХЛ, «Вашингтон» победил семь раз, в том числе и в пяти последних матчах, а «Нью-Джерси» только трижды.



Таким образом, «вашики» играть с «дьяволами» умеют, в том числе и на их площадке, и этот факт, на мой взгляд, следует считать определяющим при прогнозировании. Прогноз: «Вашингтон» наберет в Ньюарке минимум одно очко. Конечно хотелось бы побольше, но тут уж как пойдет. Не в том состоянии сейчас «Вашингтон», чтобы прогнозировать ему направо и налево выездные победы», — сказал Лебедев.



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